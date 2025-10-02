Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, yeni modeli T10F satışa sunulmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gördü, T10F eylül ayında 1194 adet satışla en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olmayı başardı.

Listenin zirvesinde 1664 adet satışla Tesla yer alırken, Togg’un ilk modeli olan T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti. Böylece Togg, iki farklı modeliyle birlikte Türkiye'de elektrikli otomobil pazarının en güçlü oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

T10F modeli, 15 Eylül itibarıyla sadece Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden siparişe açıldı. 1 milyon 860 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan model için, özellikle V2 donanım seviyesine sahip sportif fastback versiyonunda özel finansman imkanları da kullanıcıların ilgisine sunulmuş durumda.

Güvenlik açısından da sınıfının en iyilerinden biri olmayı hedefleyen T10F, Avrupa’nın bağımsız güvenlik test kuruluşu Euro NCAP’ten 5 yıldız alarak üstün performans sergiledi. Araç, hızlı şarj desteğiyle yalnızca 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.

Teknolojik donanımıyla öne çıkan T10F, uzaktan yazılım güncellemeleriyle sürekli gelişen sürüş destek sistemleri, yedi hava yastığı, trafik işareti tanıma sistemi, akıllı adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve şeritten ayrılma uyarı sistemleri gibi gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip.

Üst donanım seviyesi olan T10F V2 ile gelen çevre görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, sürücü dikkat asistanı ve gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikler ise standart olarak sunuluyor. Ayrıca otomatik park asistanı da opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Togg, T10F ile yalnızca yerli otomobil vizyonunu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda elektrikli otomobil kullanıcılarına ileri teknolojilerle donatılmış, güvenli ve çevreci bir sürüş deneyimi sunuyor. Kısa sürede elde edilen satış başarısı ise markanın kullanıcı nezdindeki güvenini ve pazardaki yükselişini gözler önüne seriyor.