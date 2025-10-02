İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız süren saldırıları can almaya devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre, son 24 saat içerisinde düzenlenen bombardımanlarda en az 77 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 66 bin 225'e ulaştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun özellikle Gazze'nin kuzeyindeki sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını, yıkılan binaların enkazından hâlâ çok sayıda yaralı ve cansız bedenin çıkarılmaya çalışıldığını aktarıyor. Sağlık altyapısının büyük oranda çöktüğü bölgede, hastaneler yetersiz ekipman ve ilaçlarla ayakta kalmaya çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, kayıpların büyük çoğunluğunun kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu belirterek, sivillerin hedef alınmasının savaş suçu niteliği taşıdığını vurguluyor. Öte yandan insani yardım girişlerinin neredeyse tamamen durduğu Gazze’de, açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski de her geçen gün artıyor.

Uluslararası kamuoyu ise artan sivil ölümler karşısında İsrail’e yönelik baskılarını artırmaya çağrılıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok insan hakları kuruluşu, bölgede acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğini yineliyor.