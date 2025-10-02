İŞTE GERMENICIA’DA YAŞANANLAR

Gazeteci-yazar Yener Atlı, yeni romanı "GERMENICIA: Kırılan zaman, susturulan şehir" ile okurlarını tarihin derinliklerinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Liman Yayınevi'nden çıkan eser, Kahramanmaraş'ın kalbinde yer alan Germenicia Antik Kenti'nin gizemli atmosferinde, mozaik ustalığı ile MS 380 yılındaki yıkıcı deprem arasında kurduğu bağlantıyla dikkat çekiyor.

UNUTULMUŞ BİR KENTİN HİKAYESİ

Yener Atlı'nın "Best of Maraş" ve "Maraşlı New York'ta Yaşasaydı" adlı kitaplarından sonra kaleme aldığı üçüncü eseri olan roman, tarih ile kurguyu ustalıkla harmanlıyor. Kitap, MS 380 yılında meydana gelen yıkıcı depremle sarsılan ve sessizliğe gömülen Germenicia Antik Kenti'nin dramatik kaderini anlatıyor.

Roman, sadece bir kentin değil; bir medeniyetin, bir sanat anlayışının ve bir halkın "kırılan zamanını" gözler önüne seriyor. Atlı, mozaik ustalarının özenle yerleştirdiği her taşa sinmiş renklerin, yalnızca ustalarının el emeğini değil, aynı zamanda kentin yaşadığı en büyük felaketlerden birinin izlerini de taşıdığını vurguluyor.

MOZAİKLER: ZAMANA DİRENEN SANAT

Germanicia Antik Kenti, Kahramanmaraş'ın merkezinden doğusuna uzanan bir bölgede yer alıyor. MS 4.-5. yüzyıllarda en ihtişamlı günlerini yaşayan kentte, soylu ve zenginler gücün ve zenginliğin simgesi olarak gösterişli villalar inşa ettirmişti.

Bu villaların tabanlarını ve dıvarlarını süsleyen mozaikler, yok olmuş bir uygarlığın günümüze taşınmasını sağlayan en önemli belgeler oldu. "Yaşam Mozaiği" olarak adlandırılan ve bir villanın salonuna ait olan mozaikte, Germanicia'nın günlük yaşamından kesitler sunuluyor. Mozaiğin üst panosunda "Av Yaşamı", orta panosunda "Çoban Yaşamı" tasvir ediliyor.

TARİHİ GERÇEKLER VE EDEBİ KURGU BULUŞUYOR

Yener Atlı, romanında tarihsel gerçeklikler üzerine ördüğü kurguyla, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor. Bir yanda bilim adamlarının yaklaşan felaketi haber verişi, diğer yanda yönetici sınıfın sessizlikle hükmetmeyi seçişi ve halkın inançla inkâr arasında bölünüşü anlatılıyor.

Roman, Germanicia'nın yalnızca depremlerle yıkılmadığını; ihmalle çürüdüğünü, inkârla sustuğunu ve suskunlukla gömüldüğünü gözler önüne seriyor. Atlı'nın güçlü anlatımı, okuyucuyu 4. yüzyılın gizemli atmosferine taşırken, geçmişin izlerini bugünün kalbine işliyor.

GERMENICIA’NIN KEŞİF SERÜVENİ

Germanicia Antik Kenti'nin varlığından antik haritalarda ve yayınlarda bahsedilse de, şehirde ayakta hiçbir kalıntı olmaması nedeniyle tam yeri uzun süre tespit edilememişti. Kentin keşfi, 2007 yılında Dulkadiroğlu bölgesinde kaçak bir kazı sırasında bir mozaik parçasının bulunmasıyla gerçekleşti.

İhbar üzerine bölgeye giden Kahramanmaraş Müzesi yetkilileri, iki katlı bir evin zemin katında, zeminin 60 cm altında bir Roma villasına ait taban mozaiği buldu. Bu buluş, kayıp bir kentin ortaya çıkmasında bir kilometre taşı oldu.

YAZAR HAKKINDA

Gazeteci ve Yazar Yener Atlı, Türkiye'de hem mesleki geçmişi hem de siyasi ve toplumsal bağlantılarıyla tanınan bir isim. Gazeteciliğe 1990'lı yılların başında Ankara'da başlayan Atlı, Sonhavadis, Tercüman, Sabah ve Habertürk Güneyli gazetelerinde çalıştı. Ayrıca yerel ve ulusal gazetelerin haber portallarında köşe yazıları yazdı.

"GERMENICIA: Kırılan Zaman, Susturulan Şehir" ile birlikte "Maraşlı New York'ta Yaşasaydı" ve "Politika Caddesi" isimli kitapların da yazarı olan Atlı, gazetecilikten devlet hizmetlerine, kişisel siyasi bağlantılarından yazarlığa uzanan çok yönlü bir kariyere sahip.

BÜYÜLÜ YOLCULUK

"GERMENICIA: Kırılan Zaman, Susturulan Şehir" okurları, tarih ile kurgu arasındaki ince çizgide büyülü bir yolculuğa davet ediyor. Geçmişin izlerini bugüne taşıyan roman, hem tarih meraklılarını hem de edebiyat tutkunlarını derinden etkileyecek nitelikte.

Kitap, başta BKM ve D&R olmak üzere tüm seçkin kitabevlerinde satışa sunularak edebiyat dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor.