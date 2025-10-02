31 Ağustos' ta yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun umut yolculuğu İsrail'in saldırılarıyla kesintiye uğradı. 39'u Türk olmak üzere çok sayıda aktivist İsrail güçleri tarafından zorla alıkonuldu. Alıkonulan aktivistler İsrail güçleri tarafından Aşdod Limanı'na getirildi. Aktivistlerin Aşdod Limanı'nda yer alan hapishaneye yerleştirileceği öngörülüyor.

Haziran ayında Gazze'ye doğru yola çıkan ve içinde İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de bulunduğu Madleen gemisine İsrail askerleri baskın düzenlemiş, Thunberg dahil çok sayıda aktivist sınır dışı edilmişti.

Temmuz ayında da Özgürlük Filosu projesi dahilinde yola çıkan Handala gemisine müdahale edilmiş, İsrail askerlerinin Gazze açıklarındaki uluslararası sularda baskın yaptığı gemideki aktivistler tutuklanarak sınır dışı edilmişti.

Gazze'ye yardım götürmek ve İsrail ablukasını yıkmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen baskınla aralarında Türk vatandaşların da olduğu çok sayıda aktivist İsrail güçleri tarafından alıkonuldu.

Alıkonulan aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüldüğü ve deport işlemlerinin tamamlanmalarının ardından Avrupa'ya gönderileceği ancak o zamana kadar da Aşdod Limanı'ndaki hapishanelerde tutulacağı öğrenildi.