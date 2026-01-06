Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş’a ayrılan konut sayısı ve kura tarihi netleşti. TOKİ’nin yayımladığı resmi takvime göre, Kahramanmaraş’ta yapılacak 1+1 ve 2+1 sosyal konutların hak sahipleri, 23 Ocak 2026 Cuma günü noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Kahramanmaraş’ta 80 Bini Aşkın Başvuru

TOKİ verilerine göre Kahramanmaraş genelinde 80 bin 197 vatandaş sosyal konut başvurusunda bulundu. Toplamda 8 bin 195 konut için yapılacak kura çekimi, kentte ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor.

İlçelere Göre Konut Dağılımı

Kahramanmaraş’ta yapılacak sosyal konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

Merkez: 4.800 konut

Elbistan: 1.500 konut

Afşin: 600 konut

Pazarcık: 400 konut

Türkoğlu: 350 konut

Nurhak: 250 konut

Göksun: 180 konut

Ekinözü: 35 konut

Çağlayancerit: 30 konut

Andırın: 50 konut

TOKİ Kura Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi, aynı gün içerisinde:

üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

Kahramanmaraş’ta Heyecan Dorukta

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde büyük önem taşıyan TOKİ projeleri, Kahramanmaraş’ta hem barınma ihtiyacına çözüm olacak hem de kentte sosyal konut stokunu güçlendirecek. 23 Ocak’ta yapılacak kura çekimiyle birlikte binlerce aile için yeni bir yaşamın kapısı aralanmış olacak.