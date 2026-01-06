Zorlu arazi ve iklim koşullarına rağmen planlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla hayata geçirilen bu çalışmalar, enerji arz güvenliğini artırmayı ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

AKEDAŞ, 2025 yılı yatırım programı kapsamında havai ve yeraltı şebeke yatırımlarına ağırlık vererek bölgesel altyapıyı modernize etti. Şirket tarafından bölgeye toplam 4 milyar 530 milyon TL tutarında yatırım harcaması yapılarak elektrik dağıtım şebekesinin kapasitesi ve güvenilirliği ileri bir seviyeye taşındı.

2025 yılı boyunca gerçekleştirilen bakım faaliyetleri kapsamında ise havai hatların güvenli ve kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla bölge genelinde binlerce kilometrelik şebeke üzerinde çalışma yürütüldü. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., bu çalışmalar için toplam 380 milyon TL tutarında bakım harcaması gerçekleştirerek şebeke güvenliğini ve işletme sürekliliğini güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, “AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan bakım ve yatırım faaliyetleriyle enerji arz güvenliğini artırmayı, kayıp-kaçak oranlarını azaltmayı ve müşteri memnuniyetini sürdürülebilir biçimde yükseltmeyi amaçlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, 2025 yılında olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Kahramanmaraş ve Adıyaman’ı kapsayan tüm hizmet bölgesinde kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla yatırımlarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.