Özellikle akşam saatlerinde sokak aralarında ve işlek caddelerde yükselen közlenmiş kestane kokusu, soğuk havada dışarı çıkan vatandaşlara kısa ama keyifli bir mola sunuyor. Kimi için çocukluk anılarını hatırlatan, kimi için ise kışın vazgeçilmez tadı olan kestane, kentte kış atmosferini tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Kestane satıcıları, havaların soğumasıyla birlikte satışların gözle görülür şekilde arttığını belirtiyor. Esnaf, özellikle sobada ve közde pişirilen kestanenin hem lezzeti hem de doyurucu yapısı nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü ifade ediyor. Soğuk havalarda sıcak bir atıştırmalık arayan vatandaşlar, kestaneyi tercih ederek hem karınlarını doyuruyor hem de kışın keyfini çıkarıyor.

Vatandaşlar ise kestanenin yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda kış akşamlarının bir parçası olduğunu söylüyor. Aile sohbetlerinde, dost buluşmalarında ya da yürüyüş sırasında alınan sıcak kestaneler, paylaşıldıkça kış gecelerine ayrı bir sıcaklık katıyor. Kahramanmaraş sokaklarında köz ateşinin başında pişen kestaneler, kentin kış yüzünü daha samimi ve sıcak hale getiriyor.

Kış mevsimi boyunca kestane tezgâhlarının artması beklenirken, esnaf satışların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağını öngörüyor. Kestane, bu yıl da Kahramanmaraş’ta kışın en çok aranan lezzetleri arasında yer almaya devam edecek.