Toplumun güvenliği ve acil durumlarda doğru müdahalenin öneminin ele alındığı programda, 112 Acil Çağrı Merkezi tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Programın bu haftaki konuğu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan oldu.

Ozan, program da Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün soruları eşliğinde, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kuruluş sürecinden tek numara sisteminin getirdiği kolaylıklara kadar merak edilen birçok başlığa açıklık getirdi.

Acil durumlarda saniyelerin bile hayati önem taşıdığına dikkat çeken Ozan, tek numara uygulamasının vatandaşlara hızlı ve etkin hizmet sunulması açısından neden vazgeçilmez olduğunu detaylarıyla anlattı.

Yayında ayrıca 112’nin yalnızca telefonla değil, farklı iletişim kanalları üzerinden de erişilebilir olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hangi durumlarda 112’nin aranması gerektiği, acil bir olay anında vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiği ve doğru ihbarın müdahaleyi nasıl hızlandırdığı izleyicilere örneklerle aktarıldı.

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de asılsız ihbarlar oldu, Bu tür çağrıların hem kamu kaynaklarını gereksiz yere meşgul ettiğini hem de gerçek vakalara müdahaleyi geciktirdiğini vurgulayan Akın Ozan, asılsız ihbarlara uygulanan idari yaptırımlar ve cezalar hakkında da önemli bilgiler paylaştı.

Haber Ötesi’nde verilen en kritik mesaj ise netti: 112, sadece bir telefon numarası değil; doğru kullanıldığında hayat kurtaran bir sistem.

Vatandaşların bilinçli hareket etmesi, doğru ve net bilgi vermesi, acil durum yönetiminin en önemli halkasını oluşturuyor.