Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda kaçakçılara büyük darbe vuruldu.

Cephanelik ve Tarihi Eser Çıktı

Ekiplerin ilk operasyonunda yapılan aramalarda; tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 28 adet sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 37 adet fişek muhafaza altına alındı.

Sahte İçki Üretimine Geçit Yok

Aynı gün düzenlenen ikinci operasyonda ise halk sağlığını tehdit eden sahte alkol üreticilerine yönelik darbe vuruldu. Yapılan aramalarda;

* 25 litre sahte olduğu değerlendirilen viski,

* 7 litre sahte olduğu değerlendirilen rakı,

* 36 litre etil alkol,

* Sahte alkollü içki yapımında kullanılan 1 adet anason yağı ele geçirildi.

3 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Her iki olayla ilgili olarak yakalanan ve adli mercilere sevk edilen 3 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, şehrin huzur ve güvenliği için kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.