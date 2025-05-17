🏠 TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Şartlar ve Tüm Detaylar

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü TOKİ tarafından hayata geçirilecek olan 250 bin sosyal konut projesine çevrildi. TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler bu konutlardan faydalanabilecek? İşte projeye dair merak edilen tüm ayrıntılar…

📅 TOKİ Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ilde hayata geçirilecek olan 250 bin sosyal konut projesine ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, başvuru süreci önümüzdeki haftalarda resmen duyurulacak. Resmi başvuru tarihleri TOKİ’nin web sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden ilan edilecek.

📌 Kimler Başvurabilecek? İşte Şartlar

TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşların aşağıdaki kriterleri taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

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Projenin bulunduğu ilde ikamet etmek veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak

Üzerine kayıtlı konut bulunmamak

Daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak

Aylık hane gelirinin, TOKİ tarafından ilan edilecek sınırın altında olması

💻 TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular iki şekilde yapılabilecek:

e-Devlet üzerinden online başvuru Ziraat Bankası veya Halkbank şubeleri aracılığıyla şahsen başvuru

Başvuru sürecinde başvuru formu, kimlik belgesi ve gelir durumunu gösteren belgeler talep edilebilecek.

💰 Taksitler ve Ödeme Şartları Nasıl Olacak?

TOKİ, bu projede de uygun ödeme planlarını vatandaşlara sunmayı hedefliyor. 20 yıla varan vadelerle, düşük taksitli ödemelerin yapılması planlanıyor. Konut fiyatları ve ödeme planı başvurular başlamadan önce detaylı şekilde açıklanacak.

📣 Gelişmeleri Kaçırmayın

TOKİ 250 bin konut projesiyle ilgili gelişmeleri Aksu TV’den, resmi TOKİ duyurularından ve e-Devlet üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

📌 Not: TOKİ başvuruları ile ilgili resmi açıklamalar yapılmadan işlem yapılmaması ve sadece resmi kanalların takip edilmesi önem arz etmektedir.

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