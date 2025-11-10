TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru Takvimi

Başvurular, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınacak:

10 Kasım: Sonu 0 ile bitenler

11 Kasım: Sonu 2 ile bitenler

12 Kasım: Sonu 4 ile bitenler

13 Kasım: Sonu 6 ile bitenler

14 Kasım: Sonu 8 ile bitenler

📅 15 Kasım 2025 itibarıyla başvurular tüm vatandaşlara açılacak.

En Fazla Konut Yapılacak İller

Proje kapsamında en fazla konut yapılacak iller arasında:

İstanbul (100.000 konut)

Ankara (30.823 konut)

İzmir (21.020 konut)

Konya (15.000 konut)

Kahramanmaraş (8.195 konut) bulunuyor.

Toplamda 81 ilde proje hayata geçirilecek.

Başvuru Ücreti Ne Kadar?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlendi.

Başvuru bedeli, hak sahibi olamayan vatandaşlara iade edilecek.

TOKİ Sosyal Konut Başvuru Şartları

Projeye başvuru yapacak vatandaşlarda şu şartlar aranıyor:

T.C. vatandaşı olmak (en az 10 yıldır) 18 yaşını doldurmuş olmak Başvuru yapılan il veya ilçede en az 1 yıldır ikamet etmek Başvuru sahibinin, eşi ve çocuklarının üzerine konut tapusu bulunmaması Daha önce TOKİ'den konut almamış olmak Hane halkı aylık net gelirinin: İstanbul’da 145.000 TL’yi ,

Diğer illerde 127.000 TL’yi geçmemesi Sadece bir hane adına başvuru yapılabilecek.

Kategorilere Göre Kontenjan Dağılımı

Proje kapsamında özel kontenjanlar da ayrıldı:

Emeklilere: %20

Gençlere (18–30 yaş): %20

Şehit Yakınları ve Gazilere: %5

Engelli Vatandaşlara: %5

Üç ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: %10

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul İçin Ödeme Planı

1+1 (55 m²): 1.950.000 TL Peşinat: 195.000 TL Aylık Taksit: 7.313 TL

2+1 (65 m²): 2.450.000 TL Peşinat: 245.000 TL Aylık Taksit: 9.188 TL

2+1 (80 m²): 2.950.000 TL Peşinat: 295.000 TL Aylık Taksit: 11.063 TL



İstanbul Dışı İller İçin Ödeme Planı

1+1 (55 m²): 1.800.000 TL Peşinat: 180.000 TL Aylık Taksit: 6.750 TL

2+1 (65 m²): 2.200.000 TL Peşinat: 220.000 TL Aylık Taksit: 8.250 TL

2+1 (80 m²): 2.650.000 TL Peşinat: 265.000 TL Aylık Taksit: 9.938 TL



Tüm konutlar için 240 ay (20 yıl) vade imkânı sunuluyor.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin Amacı

Proje, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlamak ve kentlerdeki barınma ihtiyacını kalıcı biçimde çözmek amacıyla hayata geçiriliyor.

Ayrıca inşaat, istihdam ve ekonomi açısından da büyük katkı sağlaması bekleniyor.

TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Vatandaşlar, “TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuru Ekranı” sekmesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

➡️ TOKİ e-Devlet Başvuru Ekranı

Başvuru Süresi ve Son Tarih

Başlangıç: 10 Kasım 2025

Bitiş: 19 Aralık 2025

Başvuru Yeri: e-Devlet

Başvuru Ücreti: 5.000 TL

Deprem Bölgesi Vatandaşlarına Kolaylık

Deprem bölgesinde yer alan illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) yaşayan vatandaşlar için nüfus kayıt örneği veya 1 yıllık ikamet şartı başvuru için yeterli olacak.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

Kura takvimi TOKİ tarafından ayrıca ilan edilecek.