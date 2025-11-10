Anma programı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlendi ve sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikler, Atatürk’ün aziz hatırasına duyulan derin sevgi ve saygıyı ortaya koydu.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep birlikte okunmasıyla başladı. Salondaki katılımcılar, büyük bir dikkat ve hüzünle Atatürk’ü anarken, duygulu anlar yaşandı.

Törende yapılan konuşmalarda, Atatürk’ün yalnızca bir asker veya devlet adamı olmadığı, aynı zamanda milletine yol gösteren, geleceğe dair vizyon sunan büyük bir lider olduğu vurgulandı.

Konuşmacılar, O’nun fikirlerinin ve ilke ve inkılaplarının bugün hâlâ toplumun her alanında yol gösterici olduğunu ifade ederek, Cumhuriyet’in kazanımlarını korumanın ve geliştirilmesinin her vatandaşın sorumluluğu olduğunu belirtti.

Programın en dikkat çekici ve anlamlı bölümlerinden biri ise İbrahim Çalık Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler oldu.

Gençler, şiir dinletileri, oratoryo ve tiyatral sahnelerle Atatürk’ün hayatını, düşüncelerini ve Cumhuriyet’e kattıklarını sahneye taşıdı.

İzleyiciler, gençlerin performanslarını büyük bir ilgiyle izlerken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı ve uzun süre alkışlarla gösterileri desteklediler.

Etkinlik, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının genç kuşaklar tarafından anlaşılması ve yaşatılması açısından da önemli bir mesaj verdi.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bu anlamlı program, Atatürk’e duyulan derin sevgi, saygı ve bağlılığın bir kez daha gözler önüne serildiği, unutulmaz bir anma etkinliği olarak hafızalarda yerini aldı.