Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında, saat 09.05’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da düzenlenen törenlerle anıldı.

10 Kasım’da Kahramanmaraş’ta duygu dolu anma töreni
10 Kasım’da Kahramanmaraş’ta duygu dolu anma töreni
İçeriği Görüntüle

Whatsapp Image 2025 11 10 At 14.36.31 (1)

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen anma programına, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ile birlikte çok sayıda protokol üyesi, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Whatsapp Image 2025 11 10 At 14.36.30

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Vali Ünlüer, Başkan Görgel ve komutan Gülmüş, çelenkleri saygı ve hürmetle anıta bıraktı.

Whatsapp Image 2025 11 10 At 14.36.30 (2)

Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm katılımcılar derin bir saygı duruşunda bulundu. Tören boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Whatsapp Image 2025 11 10 At 14.36.31 (2)

Katılımcılar, anma töreninin ardından Atatürk’ün aziz hatırasına duydukları minneti bir kez daha dile getirdi. Anma programında, Cumhuriyet’in kurucusunun ileri görüşlülüğü, milletimize kazandırdığı değerler ve ülkemizin bağımsızlığı için verdiği mücadele bir kez daha vurgulandı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bu anlamlı tören, Ulu Önder’in aziz hatırasına saygı, özlem ve minnet duygularıyla sona erdi.