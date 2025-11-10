Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında, saat 09.05’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da düzenlenen törenlerle anıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen anma programına, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ile birlikte çok sayıda protokol üyesi, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Vali Ünlüer, Başkan Görgel ve komutan Gülmüş, çelenkleri saygı ve hürmetle anıta bıraktı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm katılımcılar derin bir saygı duruşunda bulundu. Tören boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar, anma töreninin ardından Atatürk’ün aziz hatırasına duydukları minneti bir kez daha dile getirdi. Anma programında, Cumhuriyet’in kurucusunun ileri görüşlülüğü, milletimize kazandırdığı değerler ve ülkemizin bağımsızlığı için verdiği mücadele bir kez daha vurgulandı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bu anlamlı tören, Ulu Önder’in aziz hatırasına saygı, özlem ve minnet duygularıyla sona erdi.