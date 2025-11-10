Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un İstanbul Ayazağa'daki binasına öğlen saat 12 sularında silahlı bir saldırı girişimi gerçekleştirildi.

Güntekin Onay ile görüşmek isteyen K.S. (42) isimli kişi binaya silahlı olarak girdi. Durumu fark eden çalışanlar, hemen polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri de bina çevresinde hazır bekletildi.

Polisler, K.S.’yi ikna etmeye çalışırken, binadaki kişiler güvenli bir şekilde tahliye edildi. Özel Harekat ekiplerinin binaya girmesinin ardından K.S. kısa sürede gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin üzerindeki silahın oyuncak olduğu belirlendi.

Şüphelinin, binada görev yapan bir kadın güvenlik görevlisinin eşi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEIN SPORTS'TAN AÇIKLAMA

beIN Sports, yaşananlarla ilgili açıklama yayınladı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: