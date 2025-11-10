İlk yangın, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde bir sitenin görevli dairesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede daireyi sardı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Bir diğer yangın ise Mağralı Mahallesi’nde bir evde çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Her iki olayda da ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önlerken, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.