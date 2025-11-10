Kontrolsüz Sürüş Felaketi Getirdi

Edinilen bilgiye göre olay, Uzun Çarşı'nın hemen önünde meydana geldi. Hız limitlerini zorlayarak ve trafik güvenliğini hiçe sayarak makas attığı öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan araç, ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan iki ayrı araca şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçları sürükleyen otomobil, daha sonra kaldırıma çıkarak bir ağaca çarparak durabildi.

Maddi Hasar Büyük, Can Kaybı Yok

Kazanın ardından olay yerinde adeta bir enkaz yığını oluştu. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar tanınmaz hale gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyük bir panik ve kargaşanın yaşandığı kazada, araçların kullanılamaz hale gelmesine karşın, ne sürücü ne de çevredeki vatandaşlardan kimsenin yaralanmaması veya hayatını kaybetmemesi tek teselli kaynağı oldu. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.