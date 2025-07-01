Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan TOKİ konut şantiyesinde trajik bir iş kazası yaşandı. İnşaatta çalışan 36 yaşındaki Ö.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 4. katından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ö.Ö.’nün Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ve iş güvenliği ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Yetkililer, şantiyedeki iş güvenliği önlemlerinin gözden geçirildiğini, düşüşün nedenine dair detaylı araştırmanın sürdüğünü bildirdi. Bu acı olay, iş güvenliği konusunda alınan önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.