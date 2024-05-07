Ekranların sevilen yüzü Tolga Sarıtaş, 5 yıldır aşk yaşadığı modacı Zeynep Mayruk'la şubat ayında nişanlandı.

Beyazın hakim olduğu bir konseptle nişan töreni gerçekleşen Sarıtaş ve Mayruk'un mutluluğu ise çekilen karelere yansıdı.

Tuzlu kahve yapmadığını sosyal medyadan paylaştığı pozlarda belirten Mayruk, gelinliği için hazırlıklara da başladı.

Tolga Sarıtaş'tan düğün tarihine ilişkin açıklama

Tolga Sarıtaş, Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sarıtaş, hayranlarına müjdeli haberi vererek, haziran ayında düğün yapacaklarını ve gelinlik ile damatlığı müstakbel eşi Zeynep Mayruk'un isteğine göre seçeceklerini söyledi.

"Çok mutluyum"

32 yaşındaki oyuncu, nişanlanmadan önce kendisine yöneltilen "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Çok mutluyum, çok güzel bir birlikteliğimiz var. Şöyle söyleyeyim size; evlilikle ilgili çalışmalarımız var. Yakın zamanda sizler de duyacaksınız." cevabını vermişti.