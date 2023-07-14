Memur ve emekli maaş zamlarıyla ilgili torba teklif Meclis Genel Kurul'da kabul edildi.

Temmuz, yaklaşık 20 milyon memur ve emekli için zam ayı oldu. Memur maaşlarına yüzde 17.55'lik zamma ilaveten 8 bin 77 lira da seyyanen artış yapılırken, bu sayede en düşük memur maaşı 22 bin 17, ortalama memur maaşı da 25 bin 15 lirayı buldu.

Kanuna göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.

Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

