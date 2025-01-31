ANKARA (AA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ, deprem bölgelerinde enerji altyapısını güçlendirerek kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ aracılığıyla Türkiye'nin 14 ilinde 22 milyondan fazla kullanıcıya güvenilir ve kesintisiz enerji hizmeti sunan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, bakım ve onarım çalışmalarıyla enerji arzında süreklilik ve kaliteyi güvence altına alıyor.

Toroslar EDAŞ, depremden etkilenen bölgelerde hayatı yeniden aydınlatmak ve enerjiyi sürdürülebilir, kesintisiz bir şekilde topluma yeniden kazandırmak için hızla çalışıyor. Çevre dostu enerji çözümleri ve sürdürülebilir projelerle, yalnızca toplumun enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, daha yaşanabilir bir gelecek oluşturma hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Söz konusu şirket, depremin karanlığını aydınlatmak ve insanların sokaklarda güvenle hareket edebilmesini sağlamak için toplam 111 bin 560 armatürün bakımını tamamlayarak bölgenin aydınlatma altyapısını yeniden işler hale getirdi.

Depremden etkilenen bölgelerde hayatı yeniden canlandırmak için kritik enerji altyapısında hızlı ve etkili onarımlar gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, trafo merkezlerinden alçak gerilim, yüksek gerilim, orta gerilim hatlarına, elektrik panolarından kablo sistemlerine kadar hayati öneme sahip enerji unsurlarını yeniden işler hale getirerek bölgenin enerji arzını kesintisiz bir şekilde sağladı.

Öte yandan, çalışanlarının saha operasyonlarını etkin bir şekilde sürdürebilmesi için operasyon binalarında bakım ve onarım faaliyetlerini hızla gerçekleştiren şirket , toplam 219 binada gerçekleştirdiği bakım ve güçlendirme çalışmalarıyla şirketin operasyon süreçlerine destek sağlayarak saha ekiplerinin verimliliğini artırdı. Bölgede görev yapan 3 bin 700'ü aşkın çalışanının 1104'ü ile depremden en çok etkilenen Hatay, Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nda sahadaki varlığını güçlü bir şekilde sürdürüyor.

Deprem anından itibaren tüm kamu kurumları ve STK'larla iş birliği içinde, koordineli bir şekilde çalışarak bölgenin enerjisini hızla geri kazandırmak için var gücüyle mücadele eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri, depremden etkilenen bölgelerde hayatı yeniden inşa etme sürecinde sorumluluğunu yerine getirme kararlılığıyla çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, depremden etkilenen bölgelerde enerji altyapısını yeniden işler hale getirerek insanların hayatlarını aydınlatmak ve bölgede sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 600 milyon lirayı aşan bakım ve onarım yatırımıyla, yalnızca enerji arzını sağlamakla kalmadık, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yaşamın yeniden canlanmasına da katkıda bulunduk." ifadelerinde bulundu.

Özsürekci, trafo merkezlerinden aydınlatma altyapısına, saha operasyonlarından çalışanlarımızın koşullarına kadar her ayrıntıya odaklanarak ekiplerinin güvenli ve kesintisiz enerjiyi topluma kazandırma misyonuyla hareket etmeye devam ettiklerinin altını çizerek, "Güçlü altyapımız ve kararlılığımızla, bölge halkının yaralarını hızla sararken, daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe enerji vermeye kararlıyız. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak, geleceği daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir şekilde inşa etme misyonuyla hareket ediyoruz. Bu, sadece bir enerji dağıtım görevi değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk ve dayanışma örneğidir. Her noktaya dokunan bu çabalarımızla, daha güçlü, daha aydınlık ve daha umut dolu bir yarına enerji vermeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.