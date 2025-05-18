Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Torpil Sebep Oldu: 43 Milyon TL'lik Zarar Davaya Konu Oldu Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 28 Temmuz 2024’te çıkan orman yangınının nedeni belli oldu. Gaziantep’ten piknik yapmak için gelen dört kişiden biri olan M.S.’nin attığı torpilin kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangın, yaklaşık 92 hektarlık kızılçam ormanını kül etti. 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ettiği yangın, 18 saat süren çalışmalarla söndürüldü. Yangın sonrası hazırlanan raporda, kamunun uğradığı toplam zarar 43 milyon 752 bin TL olarak belirlendi. Bu tutarın M.S.’den tahsil edilmesi istendi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen M.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcılığı, M.S. için "taksirle orman yangınına sebebiyet verme" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Duruşma, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.