Eski Afşinbey İlkokulu bahçesindeki alana kurulan ahşap konteyner çalışmalarında Trabzon'dan gelen gönüllülerle birlikte Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da görev alıyor.

Aydın, yaptığı açıklamada, deprem felaketini yaşayan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köprübaşı Belediyesi ve halkı olarak depremin ilk gününden itibaren depremzede vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Aydın, şunları söyledi.

"İlk etapta Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımız için ahşap prefabrik ev kurduk. Şimdi de kardeş şehir Kahramanmaraş'ta, Afşin'deyiz. Çalışmalarda görev alan gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımızın katkı ve destekleriyle temin ettiğimiz malzemelerle Afşin'de prefabrik ev kuruyoruz. Koordinatör Valimiz başta olmak üzere kaymakamlarımıza ve Afşin Belediyemize destekleri için teşekkür ediyoruz. Allah bu felaketi kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Trabzonlulara teşekkür eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, "Köprübaşı Belediyemiz Afşin'de 100 prefabrik konteyner inşa ediyor. Trabzon'dan gelen gönüllü ekibe emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.