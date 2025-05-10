Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık kupası,TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 187, Trabzonspor ise 156 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.

Ligde bu sezon geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi.

Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maça bakıldığında ise sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazandı.

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi. Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki tek yenilgisini 29 mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmayı da kazandı. Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Galatasaray'da 4 futbolcu, Trabzonspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Bellona Kayserispor maçında oynayamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor maçına tam kadro çıkacak.

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, üst sıralarda yer alma yolunda Galatasaray karşısında kazanmanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak. Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek.

Trabzonspor'da Savic, Draguş, Folcarelli ve Hüseyin Türkmen'in zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor.

Papara Park'ta cumartesi günü saatler 19'u gösterdiğinde ilk düdüğü çalacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Futbolseverler bu dev müsabakanın heyecanına beIN SPORTS 1 ekranlarından ortak olabilecek.

MAÇTAN DETAYLAR

Galatasaray'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor (3B 2M), bu rekabette daha uzun tek galibiyet hasretini Ocak 1997-Mart 2006 arasındaki dönemde yaşadı (10 maç).

Trabzonspor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu rekabetteki en uzun serisini tekrarlamayı hedefliyor (Mayıs 2001-Mayıs 2003).

Trabzonspor, 1985/86'dan (%92; 11/12) bu yana galibiyetlerinin en büyük bölümünü evinde aldığı Süper Lig sezonunu geçiriyor (%83; 10/12).

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 deplasman maçının 13'ünü kazanan Galatasaray (2B 1M), lig tarihinde dış sahada en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor (%81).

Bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarında Trabzonspor'dan daha fazla gole kapama yapan bir takım bulunmuyor (7). Gol yemediği son 14 iç saha maçında puan kaybetmeyen Trabzonspor, bu şekilde üst üste 15 galibiyet aldığı son seriyi Şubat 2000-Şubat 2002 arasında yakaladı.

Süper Lig deplasmanlarındaki son 26 maçında da gol atan Galatasaray (toplam 70 gol), lig tarihinde Trabzonspor'un (28 maç; Aralık 2018-Temmuz 2020) ardından en uzun seriye sahip iki takımdan biri konumunda (Sivasspor; Şubat 2011-Nisan 2012 arasında 26 maç).

Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son beş Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan Oleksandr Zubkov (5 gol & 2 asist), Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana Caleb Ekuban'ın (Kasım 2020-Şubat 2021) ardından bordo-mavili formayla altı karşılaşmalık seri yakalayan ikinci isim olmayı hedefliyor.

Galatasaray formasıyla bu sezon oynadığı resmi maçlarda 33 gol atan Victor Osimhen, kulüp tarihinde bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan yabancı oyuncu olan Mario Jardel'in (34; 2000/01) rekorunu egale etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'u çalıştıran Fatih Tekke'nin Süper Lig kariyerinde 2+ kez karşılaştığı 22 takım arasında puan alamadığı tek rakibi Galatasaray (5M).

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde puan kaybetmeden en fazla karşılaştığı meslektaşı Fatih Tekke (5G).

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen



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