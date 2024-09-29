Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 272 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 126 bin 331, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 988, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 201, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 962 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 921 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'ün ilk 8 aylık döneminde 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisikletin, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştığını bildirdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu