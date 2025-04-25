İzmir'in Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde uygulama yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Ş.S. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Evrak istenmesi üzerine 19 yaşındaki sürücü, aracıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Dur ikazına rağmen aracını hareket ettiren Ş.S., trafik polisini kaputun üzerinde sürükledi.

Ekiplerin kovalamacası sonucu şüpheli, aracını durdurup yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

TUTUKLANDI

Yapılan kontrollerde Ş.S.'nin 1,22 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine el konulan ve idari para cezası uygulanan sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde ekiplerin trafik uygulaması sırasında hafif ticari aracı durdurması, daha sonra aracın hareket etmesi ve trafik polisinin kaputun üzerinde sürüklenmesi yer alıyor.