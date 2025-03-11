Bu sigorta trafik kazalarında meydana gelen maddi ve bedensel zararların karşılanmasını sağlayarak sürücüleri ve üçüncü kişileri güvence altına alır. Peki, Trafik Sigortası neleri karşılar? Kaç yılda bir yenilenmesi gerekir? Trafik Sigortasının kapsam ve yenileme süreçlerine dair tüm detaylar yazımızda.

Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu Trafik Sigortası 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında zorunlu hale getirilmiş bir araç sigortası hizmetidir. Bu sigortanın temel amacı trafik kazalarında meydana gelen maddi ve bedensel zararların karşılanmasıdır. Özellikle kusurlu tarafın karşı tarafa verdiği zararların tazmini için önemli bir güvence sunar. Sürücüler kaza durumunda karşı tarafın zararlarının yanında kendi zararlarını da güvence altına almak isterse kasko sigortası doğru adrestir.

Trafik Sigortası Neleri Karşılar?

Daha önce de belirtildiği gibi Trafik Sigortası kaza durumunda karşı tarafın ve üçüncü kişilerin zararını güvence altına almak için tasarlanmıştır. Bu sigortanın kapsadığı durumları şu maddelerle özetlemek mümkündür:

Karşı Tarafın Maddi Zararları : Kazada karşı tarafın aracında oluşan hasarlar kusurlu tarafın Trafik Sigortasından karşılanır. Örneğin bir araca çarptığınızda karşı aracın tamir masrafları sigorta tarafından ödenir.

: Kazada karşı tarafın aracında oluşan hasarlar kusurlu tarafın Trafik Sigortasından karşılanır. Örneğin bir araca çarptığınızda karşı aracın tamir masrafları sigorta tarafından ödenir. Üçüncü Kişilere Verilen Zararlar: Kazada üçüncü kişilerin mallarına (ev, dükkân, bahçe gibi) verilen zararlar da sigorta kapsamındadır.

Kazada üçüncü kişilerin mallarına (ev, dükkân, bahçe gibi) verilen zararlar da sigorta kapsamındadır. Kamu Mallarına Verilen Zararlar: Bariyer, Elektrik direği ve trafik lambası gibi kamuya ait mallara verilen zararlar Trafik Sigortası tarafından karşılanır.

Bariyer, Elektrik direği ve trafik lambası gibi kamuya ait mallara verilen zararlar Trafik Sigortası tarafından karşılanır. Sağlık Masrafları: Kazada yaralanan kişilerin tedavi masrafları, ilaç giderleri ve hastane masrafları sigorta tarafından ödenir.

Kazada yaralanan kişilerin tedavi masrafları, ilaç giderleri ve hastane masrafları sigorta tarafından ödenir. Ölüm ve Sakatlanma Durumları: Kazada vefat eden kişilerin ailelerine veya sakatlanan kişilere tazminat ödemesi yapılır. Ayrıca sakatlanan kişinin çalışma gücünün azalması durumunda ortaya çıkan ekonomik kayıplar da karşılanır.

Trafik Sigortası Kaç Yılda Bir Yapılır?

Trafik Sigortası yıllık poliçedir. Her yıl sigortanın yenilenmesi zorunludur. Sigorta yenileme işlemi poliçe süresi dolmadan 14 gün önce herhangi bir tarihte yapılabilir. Ancak, sigortanın yenilenmemesi durumunda araç sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

Trafik Sigortası Yenilenmezse Ne Olur?

Trafik Sigortasını yenilemeyen sürücüler aşağıdaki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir:

Gecikme Cezası: Sigorta süresi dolduktan sonra her ay için %5 gecikme zammı uygulanır. Bu zam, sigorta primine eklenir.

Sigorta süresi dolduktan sonra her ay için %5 gecikme zammı uygulanır. Bu zam, sigorta primine eklenir. Trafikten Men Edilme: Sigortası olmayan veya süresi dolmuş araçlar, seyir halinde yakalandığında çekilir ve trafikten menedilir.

Trafik Sigortası Yenileme Süreci

Trafik Sigortası yenileme işlemi oldukça basittir. Şu adımları takip ederek kolaylıkla Trafik Sigortası yenileme işlemlerini gerçekleştirmeniz mümkün:

Sigorta Şirketi Seçimi: Öncelikle güvenilir bir sigorta şirketi seçmelisiniz. Bu noktada güvenilir ve herkesçe bilinen şirketleri değerlendirmeye özen gösterin. Trafik Sigortası Teklifi Alma: Sigorta şirketlerinden Trafik Sigortası teklifi alın. Ödeme ve Poliçe Onayı: Sigorta primini ödeyerek poliçenizi onaylayın. Yenilenen sigorta, mevcut poliçenin süresi dolduğunda otomatik olarak devreye girer.