Türkiye'de trafik güvenliğini artırmak amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı. TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik para cezalarında ciddi artış yaşanacak.

Yeni düzenlemeye göre, hız sınırını aşan sürücüler için cezalar 2 bin liradan başlayarak 30 bin liraya kadar yükselecek. Ayrıca, alkollü araç kullananlara 25 bin lira, sahte plaka kullananlara ise 140 bin lira ceza uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, trafik kazalarından sonra olay yerini izinsiz terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ayrıca, uyuşturucu madde kullanan sürücüler için 150 bin lira ceza ve ehliyet iptali öngörülüyor.