Adalet Bakanlığı, yeni 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaştı. Belgeye göre, trafikte işlenen ve trafik güvenliğini tehlikeye atan suçların yaptırımları yeniden düzenlenecek. Belgenin hedefleri arasında ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması ve insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi yer alıyor.

Yeni düzenlemeler kapsamında, trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışlar müstakil yaptırıma bağlanacak. Bu durumda, sürücülerin ehliyet belgeleri geri alınacak. Ayrıca, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında olay yerini terk edenler de suçlu sayılacak.

Adalet Bakanlığı, bu reformların ceza adaleti sisteminin daha etkin ve hızlı işleyen bir yapıya dönüşmesini sağlayacağını belirtti. Belge, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde yararlanabilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesi hedeflerini içeriyor.