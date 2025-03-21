İSTANBUL (AA) - Trendyol, Kayseri ve Konya'da düzenlediği iftar yemeklerinde bölgedeki iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliklerde, katılımcılarla Trendyol'un e-ihracat hedefleri paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Trendyol olarak e-ihracatın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye'nin rekabetçi gücüne destek olmayı sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti.

Şahin, "Yaptığımız yatırımlarla Türkiye'deki iş ortaklarımızı Körfez, Avrupa ve Azerbaycan'daki müşterilerle buluşturarak e-ihracat yoluyla Türkiye'nin sınır ötesi ticaretteki potansiyelini açığa çıkarmayı, böylece iş ortaklarımızın işlerini büyütmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Made in Türkiye" etiketli ürünleri, dünya pazarlarında milyonlarca yeni müşteriyle buluşturduklarını aktaran Şahin, "Satıcılarımızın küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve işini kolaylaştırmak için yenilikçi teknolojilerimizden pazarlama yatırımlarına her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.