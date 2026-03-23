Trump’ın Kararı Sonrası Sürpriz Saldırı

ABD’nin İran ile yürüttüğü müzakereler nedeniyle enerji altyapısına yönelik saldırıları geçici olarak askıya aldığını açıklamasının ardından bölgede beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İsrail ordusu, Washington’un erteleme kararına rağmen İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

Tahran’da Patlama Sesleri

İsrail tarafından düzenlenen saldırının ardından Tahran’dan patlama sesleri geldiğine dair yerel kaynaklar tarafından paylaşımlar yapıldı.

İsrail makamları ise operasyonun hedefi ve kapsamına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ABD-İran Görüşmeleri Sürüyordu

ABD Başkanı Donald Trump, son iki gün içerisinde İran ile Orta Doğu’daki gerilimi sona erdirmeye yönelik “verimli görüşmeler” yürütüldüğünü açıklamıştı.

Trump ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması durumunda enerji tesislerini hedef alabileceklerini de ifade etmişti.

5 Günlük Erteleme Kararı

Trump, son açıklamasında ise ABD Savunma birimlerine talimat vererek İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırı planlarının 5 gün süreyle askıya alındığını duyurmuştu.

Bu karar, diplomatik sürecin devamı açısından kritik bir adım olarak değerlendirilmişti.

İran’dan Misilleme Uyarısı

İran yönetimi, enerji tesislerine yönelik olası saldırılara karşı sert bir yanıt verileceğini açıklamıştı.

Yetkililer, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji altyapılarını hedef alan misillemelerle karşılık bulacağını duyurmuştu.

Bölgede Gerilim Yeniden Yükseldi

İsrail’in son hamlesi, diplomatik sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırırken, Orta Doğu’da tansiyonun yeniden yükseldiği yorumlarına neden oldu.