Orta Doğu’da Kritik Dönemeç

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden gerilim 24’üncü gününe girerken, bölgedeki gelişmeler küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Karşılıklı saldırılar ve misillemeler sürerken, enerji hatları ve ticaret yolları üzerindeki riskler de artıyor.

Trump: Görüşmeler Olumlu İlerliyor

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran ile son günlerde yürütülen temasların “oldukça verimli” geçtiğini ifade etti.

Trump, iki ülke arasında süren görüşmelerin Orta Doğu’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik önemli bir adım olabileceğini vurguladı.

Saldırılar 5 Günlüğüne Askıya Alındı

Trump, alınan yeni kararla birlikte ABD Savunma birimlerine talimat verildiğini belirterek, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların geçici olarak durdurulacağını açıkladı.

Bu kararın, devam eden müzakerelerin seyrine bağlı olduğu ve görüşmelerin hafta boyunca süreceği bildirildi.

İran’ın Hamlesi Dikkat Çekmişti

Kararın, İran’ın olası bir saldırı durumunda Basra Körfezi’ne mayın döşeyebileceğini duyurmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Hürmüz Boğazı’nda ciddi bir geçiş krizi yaşanabileceği ifade edilmişti.

Hürmüz Boğazı Krizi Dünyayı Etkiledi

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, sadece enerji piyasalarını değil, tarım ve sanayi üretiminde kullanılan kritik ham maddeleri de etkiledi.

Petrol, doğalgaz, üre ve amonyak gibi ürünlerin taşındığı bu stratejik hat üzerindeki riskler, küresel ekonomide dalgalanmaya yol açtı.

İran’dan Dikkat Çeken Saldırı

Öte yandan İran’ın son saldırılarında İsrail’in Arad ve Dimona kentleri hedef alındı. Fırlatılan füzelerin, İsrail’in savunma sistemi Demir Kubbe’yi aşarak ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

Gözler Yeni Süreçte

Uzmanlar, 5 günlük durdurma kararının diplomatik süreci hızlandırabileceğini belirtirken, bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde yeni bir yön alabileceğine dikkat çekiyor.