6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Kahramanmaraş’ta başlatılan yeniden inşa süreci kapsamında Derepazarı bölgesi de kapsamlı dönüşüm alanları arasında yer aldı. Rezerv alan ilan edilen bölgede yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşa sürecine geçildi.

Modern Şehircilik Anlayışıyla Yeniden İnşa

Derepazarı’nda yürütülen projeler, modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda hayata geçiriliyor. Altyapıdan üstyapıya kadar geniş kapsamlı planlamayla sürdürülen çalışmalarda, hem dayanıklılık hem de estetik ön planda tutuluyor.

Yeni yapılaşma sürecinde, depreme dayanıklı konutlar ve düzenli yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmalarda Önemli Mesafe Kat Edildi

Bölgede yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtilirken, inşa sürecinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığı ifade edildi. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Derepazarı’nın şehir yaşamına yeniden güçlü şekilde kazandırılması amaçlanıyor.

Daha Güvenli ve Yaşanabilir Bir Alan Hedefi

Yetkililer, Derepazarı’nın sadece eski haline getirilmediğini, aynı zamanda daha güvenli, düzenli ve modern bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü vurguladı. Yeni projeyle birlikte bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan da canlanması bekleniyor.

Kahramanmaraş genelinde süren yeniden inşa ve ihya çalışmaları kapsamında Derepazarı’ndaki dönüşüm, şehrin geleceğine yönelik en önemli projeler arasında yer alıyor.