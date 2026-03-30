TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Donald Trump, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu. Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne yönelik soruya net yanıt veren Trump, sürecin halihazırda devam ettiğini belirtti.

“HÜRMÜZ’ÜN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRİYORUZ”

İsrail basınına konuşan Trump, ABD’nin bölgedeki stratejik hamlelerine işaret ederek Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün sağlanmaya başladığını ifade etti.

Bu açıklama, küresel enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip boğazda yeni bir dönemin işareti olarak yorumlandı.

HARK ADASI SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Trump’ın Financial Times’a yaptığı açıklamada kullandığı “Hark Adası’nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim” sözleri ise uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Uzmanlar, bu açıklamanın bölgedeki tansiyonu daha da yükseltebileceğine dikkat çekiyor.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede karşılıklı hamleler devam ediyor. İran’ın da ABD üslerinin bulunduğu ülkelere yönelik saldırılarla yanıt vermesi, krizin daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği endişesini artırdı.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Tüm bu gelişmelere rağmen ABD ile İran arasında dolaylı görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Trump, müzakerelerin Pakistan aracılığıyla yürütüldüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğini ifade ederek, kısa sürede bir ateşkes anlaşmasının mümkün olabileceğini söyledi.