Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve federasyon yönetimi, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman’ı ziyaret etti. Görüşmede yerel medya kuruluşlarının karşılaştığı yapısal sorunlar detaylı biçimde ele alındı.

Ziyarette konuşan TÜBAF Başkanı Sinan Burhan, Türksat üzerinden yayın yapan yerel televizyonların, ulusal yayıncılarla aynı ücret tarifesine tabi tutulduğunu hatırlatarak, bunun yerel medya kuruluşları için büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti. Burhan, telif hakları konusunda da yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman ise medya ve gazeteciliğin demokrasi için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yayman: Yerel basın demokratik hayatın teminatıdır

Ziyarette konuşan Hüseyin Yayman, medyanın demokrasilerin temel taşı olduğunu belirtti. “Gazetecilerin sorunu, benim sorunumdur. Medyanın sorunu, bizim ortak sorunumuzdur” diyen Yayman, yerel medya çalışanlarının yaşadığı zorluklara duyarsız kalınamayacağını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti;

“Medya alanında da çeşitli sorunların farkındayız. Türksat abonelik ücretleri yerel medyayı zor durumda bırakıyor. Ulusal ve yerel medya aynı kriterlerle değerlendirilince, yerel medya ciddi ekonomik baskılarla karşı karşıya kalıyor. Bu durumun, sahada çalışan gazeteciler yerine sosyal medya üzerinden sorumluluk taşımadan yapılan "Facebook gazeteciliğine" alan açtığını üzülerek görüyoruz. Dezenformasyonun yayıldığı bu kontrolsüz ortam, gerçek gazetecilik için tehdit oluşturuyor”

“Sorumluluğu olmayan dijital içerikler, dezenformasyonun önünü açıyor”

Yayman, Türksat abonelik ücretlerinin yerel medya için yüksek olduğunu belirterek, ulusal ve yerel yayıncıların aynı kriterlerle değerlendirilmesinin adil olmadığını ifade etti. Bu durumun sahadaki gazetecileri zorladığını, buna karşılık denetimsiz sosyal medya içeriklerinin arttığını söyleyerek, “Sorumluluğu olmayan dijital içerikler, dezenformasyonun önünü açıyor” şeklinde konuştu.

Telif hakları milli güvenlik meselesi

Dijital Mecralar Komisyonu eski başkanlığını da yürüten Yayman, dijital içeriklerde telif sorununun artık bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirtti. Gazetecilerin hazırladığı haberlerin izinsiz şekilde alınıp sosyal medyada kaynaksız paylaşıldığını söyleyerek, “Bu, emeğe saygısızlıktır. Habercilik yerine etkileşim amaçlı içeriklerin öne çıktığı bu yapı sürdürülemez” diye konuştu. Yayman sözlerini şöyle sürdürdü;

“Dijital mecralar konusunda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda görev yaptım. 5655 sayılı yasa ile önemli bir adım atmış olsak da, halen yetersiz kalan alanlar var. Telif hakları konusu, dijital mecralar açısından artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Emek verilerek hazırlanan haberler, hiçbir kaynak gösterilmeden sosyal medya platformlarında yayılıyor. Bu da hem medya kurumlarını hem de gazetecileri zorluyor. Yeni dönemde meclis açıldığında telif hakları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılması için çalışıyoruz. Medyada sorumluluğu teşvik eden, emeği koruyan bir sistem kurulması şart”

Kültür ve sanat strateji belgesi yolda

Kültür ve sanat politikalarına da değinen Yayman, AK Parti iktidarının bugüne kadar önemli yatırımlar yaptığını, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Rami Kışlası ve CSO binası gibi projelerin bu alandaki vizyonun göstergesi olduğunu söyledi. Kültür-sanatın toplumları birleştirici gücüne dikkat çeken Yayman, Ekim-Kasım aylarında Türkiye Kültür-Sanat Strateji Belgesini kamuoyuna sunacaklarını belirtti. Anadolu'nun çeşitli illerinde toplantılar düzenleneceğini ifade etti.