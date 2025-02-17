The Economist dergisi ve bazı batılı medya organları yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yalan yanlış haberler yapıp hedef almaya devam etmektedirler. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye karşıtı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iftiralarla dolu yanlı haberler yapan dergi, bir skandala daha imza atmıştır.

Türkiye’de başarılı işlere imza atan dizi sektörünü hedef alarak kaos ve fitnenin fitilini ateşleme hevesinde olanlara söyleyeceğimiz tek söz şudur; “Haddinizi bilin!”

Türk yargısını karalamaya çalışan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili algı ve manipülasyonlarla yalan haberlerle gerçekleri çarpıtan, bu alçak zihniyetin yeniden hortladığını görmekteyiz.

Türkiye üzerinde tahakküm kurma hevesindeki bu tür açıklamaları, bildirileri ve yalan haberleri asla kabul etmiyor, bu tür yaklaşımları kınıyoruz.