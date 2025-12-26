Programda konuşan Tüm girişimci emlak müşavirleri derneği Kahramanmaraş İl Başkan Alp Eren Önal, 2025 yılını geride bırakırken 2026 yılına birlik ve beraberlik mesajlarıyla girmek amacıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

TÜGEM Kahramanmaraş İl Başkanı Alp Eren Önal, TÜGEM Kahramanmaraş olarak kolay olmayan bir yoldan geçtiklerini ancak emek veren ve sorumluluk alan her yapının karşılığını mutlaka aldığını vurguladı. Önal, derneğin kişilere değil ilkelere, geçici hedeflere değil kalıcı vizyona odaklanan bir anlayışla yoluna devam edeceğini ifade etti.

Gecede, oluşum sürecinde il başkanlığı görevini üstlenen Yavuz Karacay’a katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi. Plaketin, TÜGEM Kahramanmaraş’ın kuruluş sürecine dair önemli bir hatıra olduğu belirtildi.

Konuşmasında önümüzdeki döneme de değinen Önal, gayrimenkul sektöründe daha disiplinli, daha kararlı ve mesleki ahlakın ön planda olduğu bir yapı inşa etmek için çalışacaklarını söyledi. Program, 2026 yılının sektör, dernek ve Kahramanmaraş için daha güçlü ve üretken bir yıl olması temennileriyle sona erdi.