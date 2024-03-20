TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliğinde Alanında Uzman İsimlerin Katılımıyla Gerçekleştirilen Genç Yönetici Okulu Oturumları Devam Ediyor.

Liderlik Ve Kişisel Başarıdan Girişimcilik Ve İş Hayatında Tecrübeler Gibi Birçok Konunun İşlendiği Eğitimler Yoğun Katılım İle Devam Ediyor.

Genç Yönetici Okulunun Bu Oturumunda Çms-Balsuyu Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Ökkeş Balsuyu Gençleri İş Ahlakı Ve Yöneticilik Vasıfları Hakkında Bilgiler Verdi.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Eğitimlere Dur Durak Bilmeden Devam Ettiklerini Belirtti.

ÇMS - Balsuyu Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Ökkeş Balsuyu İse Bu Tür Programların Geleceğin Şekillenmesinde Çok Önemli Bir Yere Sahip Olduğuna Dikkat Çekti.