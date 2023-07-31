Genel Kurula Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tügva Genel Başkanı

İbrahim Beşinci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kamu Kurum Temsilcileri STK Temsilcileri Tügva'lı Gençler Katılım Sağladı.

Genel Kurul Kur’an-I Kerim Tilaveti Ve İstiklal Marşının Okunmasıyla Başladı.

Ardından Tügva İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Açılış Konuşması Yaparak Faaliyetler Hakkında Bilgiler Verdi.

Daha Sonra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal Da Genel Kurulda Söz Alarak Hayılı Uğurlu Olmasını Temenni Etti.

Daha Sonra Kürsüye Gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de Tügva’nın Gelecek Nesillerin Yetişmesi Açısından Çok Büyük Bir Öneme Sahip Olduğunun Altını Çizdi.

Büyük Bir Coşkuyla Sahneye Gelen Tügva Genel Başkanı İbrahim Beşinci Bu Büyük Başarıda Emeği Geçen Herkese Teşekkür Etti.

Programda Bir Açıklama Yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İse Bu Tür Kurumların Gelecek Nesillerin İnşası Noktasında Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu İfade Etti.

Konuşmaların Ardından Yönetim Kurulu Belirlenirken Genel Kurulda Furkan Sehithanoğlu Güven Tazeleyerek Tekrar Tügva İl Temsilcisi Olarak Seçildi.

