TÜGVA Kahramanmaraş Temsilciliği’nin organize ettiği yatsı namazı buluşmaları bu kez Zekeriya Tanrıverdi camisinde gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş temsilciliğinin “aile ve çocuklar yatsı namazında buluşuyor” projesi kapsamında onikişubat ilçesinde gençler bir araya gelerek, yatsı namazını kıldı.

Her ay farklı bir camide buluşarak yatsı namazlarını kılan gençler, sonrasında çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Buluşma ile gençlere yatsı namazını camide kılma alışkanlığını edindirmek hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tügva Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, “bu tür etkinliklerle gençlerin milli manevi değerleri unutmamalarını sağlamayı amaçladıklarını” söyledi.