Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel bir etkinlikle kutladı. Gökduman, bu anlamlı gün dolayısıyla koltuğunu Reşit Gümüşer Ortaokulu 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci'ye devretti.

Gökduman, çocuklara yönelik sevgi ve saygının önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu biliyoruz. Onların gülüşleri, umutları bizler için her şeyden değerlidir. Bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyor ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza güzel bir gün diliyorum." dedi.

Görevi devralan Ayşe Neva Gemci Emniyet Müdürlüğünün hizmetleri hakkında bilgi alarak telsizden anons geçip personele başarı dileklerini iletti.

Reşit Gümüşer Ortaokulu 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci ise görevi devralmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Bugün benim için çok özel bir gün. İl Emniyet Müdürü olarak görev almak benim için büyük bir onur. Tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Gökduman, Ayşe Neva Gemci'ye çeşitli hediyeler vererek etkinliği sonlandırdı. Bu anlamlı etkinlik, çocukların bayram coşkusunu ve mutluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.