Kahramanmaraşlı vatandaşlar hafta sonunu kılavuzlu köprüsünde balık tutarak değerlendiriyor.

Stres atmak için balığa gelen vatandaşlar her hafta sonu balık tutmanın keyfini çıkarıyor.

Pazardan pazara balık tutmak için geldiklerini kaydeden vatandaşlar, balıkların havalar soğuyunca daha bereketli olduğunu dile getirdi.

Balık tutmayı sevdiklerini belirten vatandaşlar su zengini Kahramanmaraş’ta bütün haftanın yorgunluğunu bu şekilde attıklarını söyleyerek bazen üç beş balık ile bazen de eli boş olarak eve döndüklerini kaydetti.