Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 10 Haziran tarihinde temeli atılan ve hizmete alınması için 90 günlük süre belirlenen Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı, 9 Eylül Cuma günü saat 16.00’da trafiğe açılacak. 80 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projeyle şehrin doğusu ve batısı kesintisiz bağlanırken bölgenin gözde kış turizm alanlarından Yedikuyular Kayak Merkezi’ne de doğrudan ulaşım sağlanacak. Hedeflenen 90 günlük süre içerisinde tamamlanan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak’ı şehir merkezinin trafik yükünü de büyük ölçüde hafifletecek.

Hedeflediğimiz Sürede Hizmete Alıyoruz

9 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek programa tüm Kahramanmaraşlıları davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizin temelini attığımız gün tamamlanarak hizmete alınması için 90 günlük bir süre belirledik. Hamdolsun ekiplerimizin yoğun gayretleri neticesinde hedeflediğimiz süre içerisinde projemizi tamamladık. 9 Eylül Cuma günü de yatırımımızı trafiğe açıyoruz. Saat 16.00’da gerçekleştirilecek programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.