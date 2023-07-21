Asrın en büyük felaketine yakalandı ama hayalinden hiç vazgeçmedi.

Yaşadığı deprem felaketine rağmen hayalini kurduğu üniversitenin peşinden koştu.

Tüm zorluklara rağmen gece gündüz çalışıp YKS’de ilk on bine girdi.

Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Mezunu Reyyan Güzelçiftci, asrın felaketine yakalandığı memleketi Kahramanmaraş’ta üniversite sınavından iyi bir derece aldı.

Geçirdiği zor günler nedeniyle çalışmaya kısa bir ara veresede, tekrardan YKS sınavına odaklandı.

17-18 Haziranda YKS sınavına giren Reyyan Güzelçiftci, Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ilk 10 bine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Reyyan, başarısında düzenli ve disiplinli çalışmanın payına dikkat çekti.