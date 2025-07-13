2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan farkındalık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, aile sağlığı ve üreme sorunlarına dikkat çekmek amacıyla önemli bir etkinlik daha hayata geçirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, HG Hospital, Megapark Tüp Bebek Merkezi ve Sağlık Dünyası Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Tüp Bebek ve İnfertilite” konulu konferans, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konferansın konuşmacısı Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Huri Nigar Şahpaz Kurşun, katılımcılara tüp bebek tedavisi, kısırlık nedenleri, modern tanı ve tedavi yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Şahpaz Kurşun, özellikle infertilite ile mücadele eden çiftlerin umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini belirterek, erken tanı ve doğru tedaviyle başarı oranlarının yüksek olduğunu vurguladı.

Etkinlikte, üreme sağlığı konularında merak edilen birçok soruya da yanıt verildi. Katılımcılar, alanında uzman doktorlarla birebir görüşme fırsatı bulurken, aile sağlığının güçlendirilmesine yönelik farkındalık kazanımı sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Aile Yılı” kapsamında benzer sağlık ve bilinçlendirme etkinliklerinin yıl boyunca süreceğini belirtti.