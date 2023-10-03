Kahramanmaraş Kültürpark'ta, Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı'nın Katılımlarıyla Üyelerle Bir Araya Gelindi.
Toplantı Bir Dakikalık Saygı Duruşunda Bulunulması Ve İstiklal Marşı'nın Okunmasıyla Başladı.
Açılış Konuşmasını Turged Kahramanmaraş Şube Başkanımız Mustafa Çakmak Yaparak Kendilerini Yalnız Bırakmayan Herkese Teşekkür Etti
Daha Sonra Söz Alan Turged Genel Başkanı Fatih Karadayı İse Depremde Kaybettiğimiz Tüm Canlarımıza Allah’tan Rahmet Diliyorum Dedi.
Üyelerin Sorularıyla Devam Eden Toplantı Kur'an-I Kerim Tilavetiyle Son Buldu.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar