Şirket ayrıca Dünya Havayolu Ödülleri'nde en iyi business class ikram hizmeti, en iyi ekonomi sınıfı ikram hizmeti, Güney Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi ve Avrupa'nın en iyi ekonomi sınıfı koltuğu ile ilgili ödüller aldı.

Anket, 100'den fazla ülkeden 20 milyondan fazla müşteriden gelen yanıtları içeriyordu.

Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, "Bu ödül, bayrak taşıyıcımızın sektördeki lider konumunu pekiştiriyor. Hizmet standartlarımızı geliştirmeye ve misafirlerimize mümkün olan en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

"Havacılık Endüstrisinin Oscar'ları" olarak bilinen ödüller, Paris Hava ve Uzay Müzesi'nde düzenlenen bir etkinlikle açıklandı.

Skytrax CEO'su Edward Plaisted, "Türk Hava Yolları için ödüller açısından harika bir yıl oldu ve Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi olarak sekizinci kez birincilik ödülünü almak önemli bir başarı" dedi.

Ödüllerde Qatar Airways, 2023 yılında dünyanın en iyi havayolu şirketi unvanını Singapur Havayolları'na kaptırdı ve ikinci oldu.

Plaisted, "Singapur Havayolları için 2023'te dünyanın en iyi havayolu unvanını elde etmek muhteşem bir başarı" dedi.

Japonya'nın All Nippon Airways dünyanın en iyi üçüncü taşıyıcısı olurken, Emirates dördüncü ve Japan Airlines beşinci oldu.

Türk Hava Yolları, anket sonuçlarına katılan 325'i aşkın havayolu şirketi arasında bir sıra yükselerek dünyanın en iyi altıncı havayolu şirketi oldu.

Türk Hava Yolları, değerleme ve strateji danışmanlığı şirketi Brand Finance tarafından Mayıs ayında yapılan bir ankete göre dünyanın en güçlü 8. havayolu markası oldu.