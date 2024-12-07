Etkinlikte, 1934 yılında elde edilen bu anayasal hakkın, kadınların siyasal hayatta yer alması açısından tarihi bir adım olduğu vurgulandı. Programda konuşan Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şube başkanı Tuna Meşe, kadınların siyasetteki temsiliyet oranının artırılması gerektiğini belirterek, eğitim, ekonomik destekler ve eşitlikçi politikalarla bu sürecin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Programda, dernekte 25 yılını tamamlamış olan üyelere plaket verildi.

Kadın hakları mücadelesinin geçmişten bugüne taşıdığı önem bir kez daha hatırlatılarak, temsilde eşitlik hedefinin toplumun her kesimi tarafından desteklenmesi çağrısı yapıldı.