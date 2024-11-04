Türk Kızılay Afşin Şube Başkanlığı, Kızılay Haftası kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği düzenleyerek katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Pazar günü gerçekleşen etkinliğe gençler ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcılar, Kızılay Afşin Şube binasında toplandıktan sonra Afşin’den Göksun Fındık bölgesine hareket etti. Baraj kenarındaki 2 kilometrelik orman yolunda yürüyüş yapan katılımcılar, doğanın güzellikleri eşliğinde huzurlu bir parkurda ilerleyerek keyifli anlar yaşadı.

Yürüyüşün ardından çevre bilincini artırmak amacıyla ormanlık alanda temizlik çalışması yapıldı. Temizlik sonrası katılımcılar, çay ve patlamış mısır eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi. Müziğin ve doğanın tadını çıkaran katılımcılar, Kızılay Haftası’nı coşkulu bir etkinlikle kutlamış oldu.