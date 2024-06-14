Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, bayramda her yıl olduğu gibi bu yıl da özverili bir çalışma yürüterek faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.

Kentte yaklaşık 2 bin gönüllü ile çalışma yürüttüklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız önceliğimizdir. Çocuklarımıza bayramlık kıyafetlerle bu sene de ulaşacağız. Türk Kızılay olarak Kurban Bayramı'nda toplumsal hizmetler merkezimizdeki personellerimiz ve gönüllülerimiz aracılığıyla konteyner kentlerde büyüklerimiz ziyaret edilecek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda ve hijyen dağıtımlarına devam edilecek. Depremin ilk gününden bu yana sürdürmüş olduğumuz aşevi faaliyetlerine Kurban Bayramı'nda da yine ihtiyaç sahibi ailelerimize 1500 kişilik yemek dağıtımıyla devam edeceğiz. Bağış yoluyla almış olduğumuz kurban vekaletlerini bayramda bir kısmını taze et olarak, bir kısmını ise yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere planlamalarımızı yapmaktayız."

Çelik, yetim ve öksüz çocuklara bayramlık kıyafet dağıtacaklarını ifade etti.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt