Türk Kızılay’ı, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Özellikle özel gereksinimli vatandaşları hanelerinde ziyaret eden Kızılay ekipleri, hem moral verdi hem de bayramlık hediyelerini takdim etti.

Kızılay gönüllüleri, büyük bir özenle hazırladıkları bayramlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak onların yüzlerini güldürdü.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren ekipler, bayramın manevi atmosferini evlere taşıdı.

Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, özellikle özel gereksinimli bireylerin bayram sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu tür sosyal yardım faaliyetlerinin, Kızılay’ın misyonunun bir parçası olduğunu vurgulayan yetkililer, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Türk Kızılay’ı, ihtiyaç sahiplerine destek olma geleneğini sürdüreceğini ve toplumun her kesimine ulaşmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.